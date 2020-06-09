Главная задача "партии мэров" дать бой "Слугам народа" на местных выборах – мнение

Создаваемая "партия мэров" будет бороться за места в парламенте, и не исключено, что на внеочередных выборах, полагает член неформального объединения экспертной инициативы "25 октября", заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Главная задача этой партии – дать бой "Слугам народа" (на местных выборах – ИФ) и с перспективой развиваться далее в направлении политической силы, которая будет бороться за парламентские места", - сказал Голобуцкий на онлайн-конфернции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

При этом он не исключил, что могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду.

"Ситуация меняется постоянно и я, например, не ставлю на то, что у нас будут очередные парламентские выборы через четыре года, а не будут внеочередные, например, в следующем году", - отметил политтехнолог.

Сославшись на инсайдерскую информацию, Голобуцкий расскажет, что через две недели консолидируется партия мэров.

"Судя по всему, она будем выглядеть не так, как представляли себе еще месяц назад. Скорее всего, там не будет Кличка (мэр Киева Виталий Кличко – ИФ) … поскольку он будет развивать свой проект "УДАР"… Там, скорее всего, не будет Садового (мэр Львова Андрей Садовый – ИФ), поскольку у него несколько другие интересы. Понятно, что не будет достаточно токсичных мэров таких, как Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов – ИФ) и Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес – ИФ). Но там будут Филатов (мэр Днепра Борис Филатов – ИФ) и там будут по информации около 20 мэров разных городов и в основном … городов среднего плана,… но будут и (городские головы – ИФ) областных центров", - рассказал Голобуцкий.