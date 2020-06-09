Зеленский очертил приоритеты для СВР

Приоритетами в деятельности Службы внешней разведки должны стать эффективное выявление потенциальных угроз и вызовов, помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета - это ключевая функция разведки", - сказал он во вторник на представлении новоназначенного главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский считает, что внешняя разведка должна эффективно сопровождать политический диалог по возврату оккупированных территорий.

"Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины, как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - указал он.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание нового главы СВР на вопросе защиты национальных экономических интересов Украины и отметил, что торможение невыгодных нашей стране проектов должно быть точкой сосредоточения усилий разведки.

По его словам, служба также должна способствовать ОПК страны в разработке и производстве собственных образцов вооружений и военной техники.

"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, - это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", - считает он.

Президент подчеркнул, что не менее важным является выявление, предотвращение и противодействие враждебным информационным операциям.

Кроме того, СВР должна заниматься защитой украинцев за рубежом в условиях глобальных потрясений, прежде всего пандемии коронавируса, а также от посягательств террористов и международной преступности.

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич (Кондратюк – ИФ), поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", - отметил Зеленский.

Президент призвал работников СВР никогда не терять веры в свой народ и государство. "Оставайтесь мужественными и непоколебимыми в своей преданности в служении народу Украины. Украина никогда не оставит и не откажется от своих сыновей и дочерей", - подчеркнул он.