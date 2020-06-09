В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект №3612 зарегистрирован в понедельник.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Документ является первым из анонсированных первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроектом из пакета инициатив о народовластии.

Документ определён Зеленским как неотложный.

Ранее, 4 июня, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул.

По словам Разумкова, это не простой законопроект и к нему надо будет подходить взвешенно. Он отметил, что есть и другие инициативы, которые, будут скоро разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.

30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.