В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект №3612 зарегистрирован в понедельник.
Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.
Документ является первым из анонсированных первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроектом из пакета инициатив о народовластии.
Документ определён Зеленским как неотложный.
Ранее, 4 июня, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул.
По словам Разумкова, это не простой законопроект и к нему надо будет подходить взвешенно. Он отметил, что есть и другие инициативы, которые, будут скоро разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.
30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.