Политика

18:19 08.06.2020

НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

2 мин читать
НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что сотрудничество Китая с Россией является одним из факторов, который может иметь последствия для безопасности альянса.

"Они (Китай, - "ИФ") все больше работают с Россией, все это имеет последствия в плане безопасности для союзников НАТО, и поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре в Лондоне, "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности".

Генсек подчеркнул, что, помимо работы Китая с Россией, существует много факторов, которые волнуют НАТО, в частности то, что "экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире".

"Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена (НАТО, - "ИФ"). Они становятся ближе к нам в киберспространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", - отметил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что Китай не является новым врагом Североатлантического альянса.

"НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", - заявил Столтенберг.

Теги: #столтенберг #россия #китай #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 08.06.2020
Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

17:48 07.06.2020
Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

12:46 07.06.2020
Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

08:52 07.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

03:33 07.06.2020
Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

12:46 05.06.2020
46,1% украинцев выступают за интеграцию в ЕС, 41,9% - за вступление в НАТО – опрос КМИС

46,1% украинцев выступают за интеграцию в ЕС, 41,9% - за вступление в НАТО – опрос КМИС

08:00 05.06.2020
Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

04:54 05.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

15:35 04.06.2020
Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

15:30 04.06.2020
Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днем города: Мы не дадим власти забыть о крымчанах

Кличко ответил "Евросолидарности": буду идти в мэры от "УДАРА" и поведу команду этой партии на выборы в Киевсовет

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба инициировал превращение МИД в первый полностью безбарьерный орган власти

Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днем города: Мы не дадим власти забыть о крымчанах

Кличко ответил "Евросолидарности": буду идти в мэры от "УДАРА" и поведу команду этой партии на выборы в Киевсовет

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Зеленский внесет законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после получения необходимых предложений от МИД

"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА