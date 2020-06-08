Политика

17:52 08.06.2020

Кулеба инициировал превращение МИД в первый полностью безбарьерный орган власти

2 мин читать
Кулеба инициировал превращение МИД в первый полностью безбарьерный орган власти

В понедельник, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить МИД в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и др. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA", мы обеспечим доступ к министерству не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

В свою очередь, Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Согласно тексту меморандума, общественная организация "Доступно. AU" проведет аудит зданий Министерства иностранных дел Украины в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

По результатам аудита, МИД получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации по внутренним инструкциям обращения с людьми с инвалидностью и представителями других маломобильных групп населения для обеспечения их беспрепятственного доступа в помещения.

Министерство иностранных дел проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

Кроме того, воплощение меморандума станет важным вкладом в достижение Украиной целей "Партнерства Биарриц", к которому в этом году присоединилась страна.

Теги: #кулеба #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:25 08.06.2020
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

16:46 07.06.2020
Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

07:08 07.06.2020
Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

16:28 05.06.2020
Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации – Кулеба

Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации – Кулеба

12:47 05.06.2020
Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

17:14 04.06.2020
Украина и Румыния договорились об активизации диалога по вопросам нацменьшинств - МИД

Украина и Румыния договорились об активизации диалога по вопросам нацменьшинств - МИД

10:13 04.06.2020
Украина никогда не пойдет на какие-либо особые статусы оккупированных территорий по российскому сценарию – глава МИД

Украина никогда не пойдет на какие-либо особые статусы оккупированных территорий по российскому сценарию – глава МИД

16:46 03.06.2020
При МИД Украины при поддержке ПРООН создается группа кризисного управления для преодоления вызовов, связанных с Covid-19

При МИД Украины при поддержке ПРООН создается группа кризисного управления для преодоления вызовов, связанных с Covid-19

15:09 03.06.2020
МИД координирует подготовку к упрощенному визовому режиму с Канадой, ожидает оценочную миссию в ближайшее время - Кулеба

МИД координирует подготовку к упрощенному визовому режиму с Канадой, ожидает оценочную миссию в ближайшее время - Кулеба

11:11 03.06.2020
Украина вскоре представит официальную делегацию на переговорах с Ираном относительно сбитого самолета "МАУ" - МИД

Украина вскоре представит официальную делегацию на переговорах с Ираном относительно сбитого самолета "МАУ" - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днем города: Мы не дадим власти забыть о крымчанах

Кличко ответил "Евросолидарности": буду идти в мэры от "УДАРА" и поведу команду этой партии на выборы в Киевсовет

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днем города: Мы не дадим власти забыть о крымчанах

Кличко ответил "Евросолидарности": буду идти в мэры от "УДАРА" и поведу команду этой партии на выборы в Киевсовет

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Зеленский внесет законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после получения необходимых предложений от МИД

"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА