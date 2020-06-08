Кулеба инициировал превращение МИД в первый полностью безбарьерный орган власти

В понедельник, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить МИД в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и др. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA", мы обеспечим доступ к министерству не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

В свою очередь, Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Согласно тексту меморандума, общественная организация "Доступно. AU" проведет аудит зданий Министерства иностранных дел Украины в Киеве и прилегающих территорий по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

По результатам аудита, МИД получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов, находящихся в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации по внутренним инструкциям обращения с людьми с инвалидностью и представителями других маломобильных групп населения для обеспечения их беспрепятственного доступа в помещения.

Министерство иностранных дел проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

Кроме того, воплощение меморандума станет важным вкладом в достижение Украиной целей "Партнерства Биарриц", к которому в этом году присоединилась страна.