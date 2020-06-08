Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

Следственный комитет РФ в оккупированном Крыму передал в суд дело против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при составлении обвинительного заключения и передаче дела в суд было допущено нарушение Уголовно-процессуального кодекса РФ.

"Частью 1 статьи 222 УПК РФ установлено, что после утверждения обвинительного заключения, прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания. Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд", - объяснил Полозов.

В то же время, отметил он, в деле Джемилева произошла обратная ситуация.

"А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, дело против Джемилева было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Обвинение Джемилеву предъявили заочно 13 апреля.