Политика

10:49 08.06.2020

Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

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Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

Городской голова Львова Андрей Садовый вместе с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким обратился к Кабинету министров Украины с просьбой разрешить ослабить карантинные ограничения во Львове и Львовской области.

"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - написал Садовый на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он подчеркнул, что во Львов из области ежедневно приезжают около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.

Также Садовый отметил, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.

"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - подчеркнул мэр Львова.

Как сообщалось, во Львовской области по состоянию на утро 8 июня 41 новый случай заболевания, 2 - смерти и 3 - выздоровления, сейчас болеет 1 567 человек (на 36 больше за сутки).

7 июня Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не отвечают третьему требованию для ослабления карантина – инцидентности (количеству новых случаев заболевания за последние 7 дней), который должен быть менее 12 на 100 тыс человек. Таким образом, карантинные меры в них ослаблены быть не могут.

Теги: #львов #коронавирус #садовый #львовская_область
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