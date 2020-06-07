Политика

16:46 07.06.2020

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

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Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии конструктивных действий с российской стороны в вопросах возобновления переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны… На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #кулеба #мид
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