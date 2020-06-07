Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днем города: Мы не дадим власти забыть о крымчанах

В Крыму и в Симферополе живут настоящие патриоты, которые продолжают борьбу за освобождение полуострова от оккупантов, говорится в поздравлении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко жителей оккупированного РФ Симферополя с Днем города.

"Несмотря на то, что вопрос освобождения Крыма исчез из повестки дня нынешней власти, мы не дадим забыть о крымчанах. Мы вас любим, мы о вас помним, мы боремся за объединение нашей большой украинской семьи. С Днем города, дорогие симферопольцы!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он напомнил, что 26 февраля 2014 года жители Симферополя решительно выступили против сепаратистских решений Верховного Совета Крыма: более 10 тысяч крымчан разных национальностей тогда пришли под здание крымского парламента и заявили, что Крым - это Украина. Политик подчеркнул, что крымчане "не дали Москве показать желаемую для них картинку совковой единодушия, что Крым добровольно попросился в Россию. Нет, не просился".

"28 февраля я прилетел в Симферополь, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума. Я хотел убедить депутатов в Симферополе, уберечь от роковых решений. Верховный Совет Крыма уже не работал. Он был окружен так называемыми "зелеными человечками" - военными РФ и цепью лиц в камуфляже, которые называли себя крымской самообороной. Они координировались офицерами спецслужб РФ. Я видел их собственными глазами. Вспоминая этот день, я горжусь поведением крымчан, которые в условиях российского вторжения подходили и четко выражали мне свою поддержку", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Уже более 6 лет Симферополь, наш славный Акмесджит, находится под российской оккупацией. Несмотря на притеснения агрессора в городе продолжают жить настоящие патриоты, которые любят и борются за Украину и ждут возвращения Крыма на Родину", - резюмировал Порошенко.