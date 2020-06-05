Политика

18:57 05.06.2020

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

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Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему в короткие сроки удалось спасти сферу энергетики своей страны от катастрофы.

"В короткий период времени мы спасли эту индустрию. И вы знаете, кто нам помог в этом - Саудовская Аравия и Россия (согласившиеся на снижение объемов добычи - ИФ). Затем Мексика сделала то, что должна была, и я благодарю президента Мексики за это", - сказал он журналистам перед Белым домом.

Он добавил, что еще некоторое время назад в этой сфере в США творилась катастрофа.

Теги: #сша #трамп #энергетика
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