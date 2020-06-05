Зеленский внесет законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после получения необходимых предложений от МИД

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями после предоставления Министерством иностранных дел Украины в установленном порядке соответствующих предложений.

"Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос", - говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, которая была опубликована на сайте президента 24 февраля.

Зеленский напомнил, что законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч. 3 ст. 105 Регламента Верховной Рады Украины он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года (в день инаугурации президента Зеленского – ИФ).