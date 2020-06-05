Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату", - отметил Зеленский.

Лидеры Украины и Германии сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата в декабре 2019 года.

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - указал Зеленский.

Украинская сторона подтвердила настроенность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе – Германией и Францией. "Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной", - отмечается в сообщении.

Зеленский проинформировал Меркель о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, указав на проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров Украины.

Президент Украины также поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили также ряд вопросов украинско-немецкой двусторонней повестки дня, в частности, сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.