"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

Партия "Европейская солидарность" предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. Соответствующее заявление Центрального совета партии обнародовала пресс-служба политсилы.

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявили в партии.

В "Евросолидарности" напомнили, что партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность" на выборах 2015 года поддержала Кличко на выборах мэра как своего кандидата.

"Последние опросы общественного мнения в столице свидетельствуют, что "Европейская Солидарность" лидирует среди политических партий, а вы, Виталий Владимирович - среди претендентов на должность Киевского городского головы. Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели общую командную работу и надеются на ее продолжение", - подчеркивается в заявлении.