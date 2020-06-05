Политика

17:11 05.06.2020

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

1 мин читать
"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

Партия "Европейская солидарность" предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. Соответствующее заявление Центрального совета партии обнародовала пресс-служба политсилы.

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявили в партии.

В "Евросолидарности" напомнили, что партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность" на выборах 2015 года поддержала Кличко на выборах мэра как своего кандидата.

"Последние опросы общественного мнения в столице свидетельствуют, что "Европейская Солидарность" лидирует среди политических партий, а вы, Виталий Владимирович - среди претендентов на должность Киевского городского головы. Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели общую командную работу и надеются на ее продолжение", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #киев #кличко #евросолидарность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:28 05.06.2020
"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

16:47 05.06.2020
В Киеве руководителю одной из компаний сообщено об уклонении от уплаты налогов на сумму в 22,5 млн грн – Офис генпрокурора

В Киеве руководителю одной из компаний сообщено об уклонении от уплаты налогов на сумму в 22,5 млн грн – Офис генпрокурора

15:00 05.06.2020
Арахамия: Наша стратегия - получить большинство в каждой области

Арахамия: Наша стратегия - получить большинство в каждой области

13:47 05.06.2020
За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 82 человек, четверо больных умерли – Кличко

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 82 человек, четверо больных умерли – Кличко

12:39 05.06.2020
Количество пассажиров метро в Киеве ежедневно увеличивается, в связи с чем в часы пик ограничивают вход на некоторые станции - Кличко

Количество пассажиров метро в Киеве ежедневно увеличивается, в связи с чем в часы пик ограничивают вход на некоторые станции - Кличко

12:25 05.06.2020
Станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку проверили и открыли для пассажиров

Станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку проверили и открыли для пассажиров

12:24 05.06.2020
Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

12:22 05.06.2020
Кличко: В Киеве пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны

Кличко: В Киеве пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны

11:56 05.06.2020
Станция метро "Майдан Незалежности" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

Станция метро "Майдан Незалежности" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

11:51 05.06.2020
На парламентских выборах "Слугу народа" поддержали бы 29,9% украинцев, ОПЗЖ – 15,8%, "Евросолидарность" – 13,5%, "Батькивщину" – 11,6%, "Силу и честь"- 6,9% - опрос КМИС

На парламентских выборах "Слугу народа" поддержали бы 29,9% украинцев, ОПЗЖ – 15,8%, "Евросолидарность" – 13,5%, "Батькивщину" – 11,6%, "Силу и честь"- 6,9% - опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов - посол Цихоцки

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

Зеленский выступает за разработку общенационального плана по решению проблем ветеранов и семей погибших военных

Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

Отмена ограничений на перемещения внутри Шенгенской зоны завершится к 1 июля, полагают в Еврокомиссии

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов - посол Цихоцки

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА