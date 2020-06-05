Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель состояние выполнения договоренностей встречи "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу.