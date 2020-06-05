Политика

16:50 05.06.2020

Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

1 мин читать
Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу очередной телефонный разговор, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, не уточнив его обстоятельства и темы.

"Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Дипломат отметил, что это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. "Ни с кем другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.

Теги: #зеленский #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 05.06.2020
Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

17:01 05.06.2020
Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

16:46 05.06.2020
Зеленский выступает за разработку общенационального плана по решению проблем ветеранов и семей погибших военных

Зеленский выступает за разработку общенационального плана по решению проблем ветеранов и семей погибших военных

14:14 05.06.2020
Кабмин пока идет по избранному сценарию смягчения карантина, но при серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 график могут изменить – совещание у Зеленского

Кабмин пока идет по избранному сценарию смягчения карантина, но при серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 график могут изменить – совещание у Зеленского

22:47 04.06.2020
Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

20:43 04.06.2020
Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

18:16 04.06.2020
Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

16:42 04.06.2020
Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

16:23 04.06.2020
Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

14:30 04.06.2020
Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель в разговоре с Зеленским поддержала инициированные Украиной изменения в Минской ТКГ

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

Зеленский о разговоре с Меркель: подтверждена необходимость имплементации договоренностей "Нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов - посол Цихоцки

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

"Евросолиданость" готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева, предложила ему возглавить список партии на выборах в горсовет

Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

Отмена ограничений на перемещения внутри Шенгенской зоны завершится к 1 июля, полагают в Еврокомиссии

Арахамия: Наша стратегия - получить большинство в каждой области

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов - посол Цихоцки

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

Если бы меня поддерживал "Голос", я бы точно знал, что делаю что-то не так - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА