Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу очередной телефонный разговор, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, не уточнив его обстоятельства и темы.

"Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Дипломат отметил, что это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. "Ни с кем другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.