Политика

16:46 05.06.2020

Зеленский выступает за разработку общенационального плана по решению проблем ветеранов и семей погибших военных

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Зеленский выступает за разработку общенационального плана по решению проблем ветеранов и семей погибших военных

Задачами Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины станет наработка плана работы по преодолению проблем ветеранов, а также законопроекта о деятельности частных армий, отметил президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании совета.

Как сообщается на сайте главы украинского государства в пятницу, на заседании также присутствовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам нужен глобальный план. Нормальная, живая стратегия. Чтобы мы с вами увидели: что-то мы сможем решить постановлением правительства, то - законом; это - при поддержке президента, а это - с бизнесом", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, Консультативный совет также может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. "Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил президент.

Зеленский отметил, что первоочередные законодательные наработки рады стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Председатель Консультативного совета Сергей Куницын отметил, что совет будет помогать власти избегать дублирования и принятия несбалансированных решений.

По словам Ермака, Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Такой график поможет органа быстро нарабатывать решения. Первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины своим указом №209/2020 2 июня.

Теги: #зеленский #ветераны
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