Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов - посол Цихоцки

Для Польши принципиальными являются суверенитет и территориальная целостность Украины, и она понимает, что переговоры в "Нормандском формате", переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске - это линия, где нет компромиссов, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Для нас принципиальное дело - это суверенитет и территориальная целостность Украины. Мы понимаем, что эти переговоры в Нормандском формате, переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске - это линия, где нет компромиссов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат также подчеркнул, что Польша очень заинтересована новыми инициативами правительства президента Зеленского, интенсификацией этого диалога и повышением политического уровня делегации в Минске.

"Мы понимаем, что не все удалось, но есть новая динамика, которой давно не было: были обмены пленными, есть зоны разведения, есть разговор о следующих зонах разведения сил. Сегодня (2 июня - ИФ) руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных прав Дмитрий Кулеба находятся с визитом в Берлине, есть динамика в Нормандском формате, с российской стороны изменился переговорщик, и с украинской стороны после выборов, конечно, тоже", - добавил он.

По словам Цихоцки, Польша находится в постоянном контакте с немецкими и французскими коллегами.

"Потому что, как соседней стране, нам не все равно, как этот конфликт разрешится и какая судьба людей на Донбассе или в Крыму. Недавно в день годовщины аннексии Крыма у меня была встреча с лидерами крымскотатарского народа. В частности, как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 гг., Польша постоянно эту тему отмечала. Аннексия Крыма, нелегальные действия России должны быть осуждены и прекращены. Но также на оккупированной территории существуют права людей, и надо с уважением относиться к ним. К сожалению, Россия безответственно ведет себя с людьми, которые живут на оккупированной территории", - сообщил посол.

Кроме того, Цихоцки обратил внимание на то, что Польша следит за попытками организовать местные выборы в Украине, включительно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, в октябре, и для нее это также будет вызов, и очень важный момент, как для страны-члена ОБСЕ.



Полный текст интервью с Цихоцки будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".