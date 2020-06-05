Арахамия: Наша стратегия - получить большинство в каждой области

В партии "Слуга народа" нацелена получить или доминирующее положения в местных органах власти на ближайших выборах, или же сформировать в них большинство в коалиции с другими партиями, заявил председатель парламентской фракции Давид Арахамия.

"Наша стратегия - в каждой области получить большинство. В отдельных областях, где у нас ниже рейтинг - это может быть коалиционное большинство, а в некоторых областях даже "монобольшинство", - сказал Арахамия журналистам в пятницу.

По его словам, перед всеми кураторами областей, одним из которых является он сам, поставлена соответствующая задача и ищутся пути ее выполнения.