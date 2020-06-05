Политика

13:37 05.06.2020

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

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Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Верховная Рада пятницу отклонила законопроект №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало всего 187 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

За отправку законопроекта про возвращение комитету на доработку с последующим вынесением на повторное второе чтение проголосовало 224 народных депутатов.

Документ направлен на создание благоприятных условий операторам электронных коммуникационных услуг для расположения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям.

Законопроект №2042 предлагает расширить сферу действия закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" на отношения по управлению многоквартирными домами, в том числе объединениями совладельцев, а также устранить пробелы в законе о доступе, которые предоставляют возможность отдельным владельцам инфраструктуры уклоняться от его выполнения, установить требования по регулированию механизма доступа операторов к объектам инфраструктуры.

Как сообщалось, мобильные операторы и операторы фиксированной связи поддерживают скорейшее принятие законопроекта об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.

В середине апреля комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту одобрить доработанный законопроект №2042 во втором чтении и в целом.

В феврале Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2042.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", которым были установлены правила предоставления доступа к инфраструктуре соответствующего объекта и методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта. В то же время, операторы и провайдеры телекоммуникаций неоднократно подчеркивали, что нормы этого закона не исполняются балансодержателями объектов инфраструктуры.

Теги: #верховная_рада #инфраструктура
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