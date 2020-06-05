Политика

12:47 05.06.2020

Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

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Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

Открытие границ европейских стран для украинцев этим летом зависит от ситуации с заболеванием на Covid-19 в Украине и в частности от количества заболевших на сто тысяч населения, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев, как точки, в которые они смогут поехать этим летом. Во время принятия этими странами решений относительно допуска граждан Украины нет проблем доверия к статистике, нет проблем доверия к количеству тестов", - сказал Кулеба во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании парламента в пятницу.

Он отметил, что открытие границ иностранных государств для украинцев зависит от количества заболевших на Covid-19 на сто тысяч населения.

"Мы находимся очень близко к этому порогу, и даже небольшое улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты. И въезд, и границы будут открыты", - пояснил Кулеба.

По словам министра, данный вопрос является приоритетным для министерства и находится под его личным контролем.

Теги: #ес #кулеба
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