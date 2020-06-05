Политика

13:01 05.06.2020

После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

2 мин читать
После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

С момента возобновления работы в конце мая визовые центры и консульства Польши в Украине приняли 16 тыс. прошений от украинцев о предоставлении им рабочих виз, сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Приведу последние данные, которые у меня есть: с момента возобновления работы визовых центров и консульств мы приняли 16 тыс. прошений от украинцев о предоставлении им рабочих виз. В среднем, мы сейчас выдаем визу на следующий день, ведь это очень облегченный процесс и приоритетное дело", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол отметил, что за время карантина из Польши в Украину вернулись около 5% украинцев, в то время как большинство остались в Польше, а в конце мая была возобновлена работа польских консульских отделов и визовых центров в Украине.

"Мы еще в конце мая возобновили работу наших консульских отделов и визовых центров. Сначала в корреспонденционном варианте, бесконтактно. Сейчас можно и лично прийти в консульство, но, подчеркну, только по рабочим визам - для работы в аграрном секторе и как водитель международного транспорта. Было принято решение, что украинцам, которые остались в Польше на время карантина, и у которых закончился срок действия визы, не надо возвращаться в Украину, чтобы продлить действие документов, разрешающих проживание в Польше, это можно будет сделать после окончания эпидемии", - пояснил Цихоцки.

Он также указал на то, что в Украине у Польши есть 6 консульских профессиональных отделов: в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, Одессе и Харькове. Кроме того, дипломат рассказал о том, что у Польши, был рекорд в Евросоюзе по выдаче виз для украинцев: 60% рабочих виз, которые ЕС выдает по всему миру, были польскими визами в Украине.

Цихоцки также призвал украинских граждан, приезжающих работать в Польшу, регистрироваться в агентствах труда, покупать страховки и работать легально.

"Обращайтесь к серьезным страховщикам и к серьезным работодателям. Ведь если вы не зарегистрированы, конечно, у работодателя есть привилегий, более сильная позиция, и есть нечестные работодатели, которые этим пользуются. Но вообще сама статистика свидетельствует о том, что украинцы довольны работой в Польше. Ежегодно увеличивается количество граждан Украины, которые у нас работают. Я понимаю, что есть индивидуальные плохие истории, но в целом ситуация полезна и для нашей экономики, и для украинских семей, которые приобщаются к финансовым трансферам из Польши, других стран. Это взаимнополезно", - подчеркнул он.


Полный текст интервью с послом Цихоцки будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #польша #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 05.06.2020
Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

12:25 05.06.2020
Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

09:26 05.06.2020
Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

20:11 03.06.2020
В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

14:08 03.06.2020
Италия открывает границы для туризма со странами Европы

Италия открывает границы для туризма со странами Европы

10:55 03.06.2020
США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ на территории Украины

США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ на территории Украины

10:04 03.06.2020
Польша угрожает Газпрому штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

Польша угрожает Газпрому штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

10:56 01.06.2020
Еще 5 пунктов пропуска открыли на границе со Словакией и Молдовой

Еще 5 пунктов пропуска открыли на границе со Словакией и Молдовой

20:57 31.05.2020
Ситуация на "Тисе" на границе с Венгрией взята под контроль

Ситуация на "Тисе" на границе с Венгрией взята под контроль

16:51 31.05.2020
Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отказалась упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Открытие границ стран Европы для украинцев зависит от ситуации с коронавирусом в Украине - Кулеба

Если бы меня поддерживал "Голос", я бы точно знал, что делаю что-то не так - Степанов

На парламентских выборах "Слугу народа" поддержали бы 29,9% украинцев, ОПЗЖ – 15,8%, "Евросолидарность" – 13,5%, "Батькивщину" – 11,6%, "Силу и честь"- 6,9% - опрос КМИС

Аваков на предложение депутата извиниться за преступления полицейских: я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите

Кабмин увеличил до 19,36 тыс. грн оклад мэру Киева

В Берлине принят новый закон против дискриминации

Председатель Евросовета решил регулярно обращаться напрямую к гражданам ЕС

Порошенко о судебном заседании по делу о картинах так и не уведомлен, решение о принудительном приводе незаконно – адвокат

Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА