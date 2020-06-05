Политика

12:25 05.06.2020

Если бы меня поддерживал "Голос", я бы точно знал, что делаю что-то не так - Степанов

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Если бы меня поддерживал "Голос", я бы точно знал, что делаю что-то не так - Степанов

Народные депутаты фракции "Голос" причастны к уничтожению украинской медицины, а нынешняя команда Минздрава Украины пытается это исправить, заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя сбор депутатами "Голоса" подписей за его отставку.

"Некоторые представители именно этой политической силы, партии "Голос", методично, на протяжении 3-4 лет, по моему мнению, просто убивали украинскую медицину своими действиями. Некоторые представители яро это поддерживали. Сейчас я для них достаточно неудобный министр, который на 100% это прекращает. Я думаю, что никто не будет скрывать то, что творилось в Минздраве", - сказал Степанов журналистам в пятницу.

По словам министра, он был бы обеспокоен, если бы представители партии "Голос" в парламенте поддерживали его курс.

"Я скажу вам откровенно, я бы больше волновался, если бы они меня начали поддерживать. Тогда бы я точно знал, что я делаю что-то не так", - добавил руководитель Минздрава.

Степанов также отметил, что скандал с закупкой медицинских защитных костюмов, в коррупционности закупки которых его обвиняют депутаты, является манипуляцией.

"У нас есть разные костюмы: есть костюм рабочий, есть защитный - они с разным уровнем защиты. Понятно, что если есть разные костюмы, то это разная продукция, которая имеет разную цену. Поэтому кроме манипуляций и спекуляций в заявлении этой политической силы больше нечего комментировать", - убежден министр.

Теги: #степанов #голос
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