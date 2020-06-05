Политика

11:41 05.06.2020

Аваков на предложение депутата извиниться за преступления полицейских: я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите

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Аваков на предложение депутата извиниться за преступления полицейских: я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался публично извиняться за действия полицейских, совершивших преступления, подчеркнув, что будет делать то, что должен, а не то, что хотят народные депутаты.

"Мы услышали ответы, но не услышали признания вашей персональной ответственности за то, что родители Кирилла Тлявова не увидели наказания людей, которые убили их ребенка. Я хочу, чтобы Вы сейчас с этой трибуны извинились перед родителями Тлявова и девушкой, которую 4 часа насиловали в Кагарлыке", - сказала народный депутат Совсун, обращаясь к Авакову после его выступления.

На эту просьбу депутата министр отреагировал достаточно резко, заявив: "Я не буду делать того, что Вы хотите, я буду делать то, что должен делать. И то, что я должен сделать, я сделаю".

Он опроверг слова депутата о том, что подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика находятся на свободе. "Одни из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме, двое отпущены судом под соответствующие обязательства. У одного несовершеннолетнего также есть мера пресечения", - подчеркнул глава МВД.

"Поэтому не надо спекулировать, госпожа Совсун, не надо играть политическими дивидендами на трагедии, советую Вам. И не Вам меня поучить, как говорят, Родину любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - подытожил Аваков.

Теги: #полиция #аваков
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