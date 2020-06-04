Политика

19:52 04.06.2020

В Берлине принят новый закон против дискриминации

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В Берлине принят новый закон против дискриминации

Парламент федеральной земли Берлин в четверг проголосовал за новый закон против дискриминации, который призван защитить граждан от проявления таковой со стороны чиновников и полиции, сообщает телерадиокомпания Rbb.

За закон проголосовали 86 депутатов из 143, против - 57. Ряд политиков, в том числе председатель берлинского отделения ХДС (Христианско-демократического союза) Кай Вегнер, считает закон спорным, потому что теперь любой гражданин, который полагает, что в отношении него проявлена дискриминация, сможет без доказательств заявить в полицию, например, на представителя правопорядка.

Полицейским в свою очередь придется доказывать, что проявления дискриминации не было. "Это в прямом смысле закон о дискриминации чиновников", - заявил председатель фракции ХДС в берлинском парламенте Буркхард Дреггер. За закон голосовали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Левых".

Закон предполагает, что в рамках общественно-правового поля никто не может быть подвергнут дискриминации по половому, этническому или религиозному признаку, а также по причинам своего мировоззрения. Закон принят регионально и его действие будет распространяться только на территории федеральной земли.

Закон принят на фоне событий в США - после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб задержанный полицейскими 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, в стране начались массовые беспорядки и акции протеста. При задержании один из полицейских несколько минут давил на шею Флойда коленом, и тот умер. Судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

После гибели Флойда протесты в США в ряде городов вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Теги: #берлин #закон #дискриминация #германия
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