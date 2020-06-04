Политика

18:25 04.06.2020

Порошенко о судебном заседании по делу о картинах так и не уведомлен, решение о принудительном приводе незаконно – адвокат

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Порошенко о судебном заседании по делу о картинах так и не уведомлен, решение о принудительном приводе незаконно – адвокат

Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат, пятый президент Украины (2014-19) Петр Порошенко не был в установленном законом порядке ни уведомлен о судебном заседании по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, ни приглашен на него в качестве свидетеля.

Как сообщает адвокат политика Игорь Головань, таким образом, решение Печерского районного суда Киева о принудительном приводе Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля является незаконным.

"Еще раз нагло нарушен закон. В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР требованиями законов не обеспокоены", - написал Головань на своей странице в Facebook в четверг.

Адвокат назвал это решение подтверждением "сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности" Порошенко, добавив, что это на пресс-конференции 20 мая фактически признал и сам президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 того же дня, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Позже пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения. В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос. Коллекция картин была арестована правоохранителями.

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, который должен состояться в 11:00 10 июня. По данным пресс-службы ГБР, речь идет о допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Теги: #гбр #порошенко #суд
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