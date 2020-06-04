Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

Президент Украины Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости в четверг он высказал мнение, что отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - отметил Зеленский.

По оценкам туроператоров, иностранец за день в Украине тратит $120-150 и в среднем находится в Украине 3-4 дня.

Президент призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов посетить уникальные места в стране.

"Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?", - указал он.

Глава государства также отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и украинская власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

Зеленский предложил определить в каждой области Украины "туристический магнит" – объект, который могли бы развивать власть и бизнес, чтобы привлечь туристов. "Моя логика была простая: сделать историю "магнитов" в каждой области. Где-то что-то стоит недостроенное, где-то надо заново построить. Это ваш бизнес. Мы заинтересованы, чтобы он развивался и наполнял бюджет", - пояснил он.

Представители туристической отрасли отметили, что сегодня действительно открылось беспрецедентное окно возможностей для развития туризма, но времени для этого мало. Они указали, что необходимо сломать стереотип, что путешествовать по Украине немодно. Поэтому, по их мнению, среди основных задач – начать медиакампанию по популяризации туризма в Украине.