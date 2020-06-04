Политика

15:52 04.06.2020

Отклонение Радой программы Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

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Отклонение Радой программы Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

Отклонение Верховной Радой программы деятельности Кабинета министров Украины не является основанием для его отставки, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если она (программа – ИФ) отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - сказал Разумков на брифинге в четверг.

Он пояснил, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.

"Она отправляется лишь раз, далее она должна быть или одобрена или отклонена", - сказал спикер.

Теги: #верховная_рада #разумков #кабмин
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