Отклонение Радой программы Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

Отклонение Верховной Радой программы деятельности Кабинета министров Украины не является основанием для его отставки, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если она (программа – ИФ) отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - сказал Разумков на брифинге в четверг.

Он пояснил, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.

"Она отправляется лишь раз, далее она должна быть или одобрена или отклонена", - сказал спикер.