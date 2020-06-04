Рада изменила порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2043 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах" (относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)".

За документ во втором чтении проголосовало 269 народных депутатов

Цель законопроекта, как ее указывают авторы, состоит в принятии на территории Украины требований стандартов семейства СУИБ (Системы управления информационной безопасностью) для отдельных категорий информации, защита которой обеспечивается законодательством Украины.

Принятие данных стандартов достигается путем внесения в закон "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах" альтернативного способа подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации.

Такие нормы уже введены в Украине в сфере публичных закупок (в законе "О публичных закупках".