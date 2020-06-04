Политика

15:35 04.06.2020

Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

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Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

За законопроект во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого заменит "генерал", второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор, также введенного законопроектом №2247.

Теги: #всу #верховная_рада #нато #звания
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