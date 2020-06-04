Рада продлила на год полномочия региональных служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым продлила на один год до 17 мая 2021 года полномочия региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в раздел 10 "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных" (№3398) поддержало 319 народных депутата на заседании в четверг.

Законопроект предусматривает продление на один год настоящих полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе во избежание остановки его проведения при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место вследствие наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.