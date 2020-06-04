Политика

15:03 04.06.2020

Рада продлила срок присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов

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Рада продлила срок присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов

Верховная Рада продолжила срок возможности присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов с 31 декабря 2020 года до 30 июня 2021 года.

За законопроект № 3463 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно продолжения сроков завершения подготовки кандидатов и докторов наук" в целом проголосовало 343 народных депутата.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", основной причиной данного решения стало то, что из-за карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, соискатели на эти звания не успели вовремя пройти необходимые процедуры.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, во время карантинных мероприятий были приостановлены проведение аттестационных экспертиз и заседания аттестационных органов.

Теги: #диплом #верховная_рада #научная_степень
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