Политика

14:30 04.06.2020

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

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Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня в кафе в городе Хмельницкий не нарушал карантинные ограничения, а инспектировал работу подобных заведений, которые с 5 июня смогут принимать посетителей, пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал журналистам в четверг в Хмельницкой области, что владельцы данного кафе в среду уже задекларировали готовность выполнять нормы для возобновления работы таких заведений, которые были опубликованы Минздравом и Кабмином, поэтому президент и сопровождавшие его зашли проверить, как это будет на практике.

"Мы просто зашли проверить, всё там соблюдалось так, как записано в наших правилах. Я сидел поодаль, контролировал. Мы посмотрели, всё ли будет работать. Потому что мы все переживаем, динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильная. Поэтому переживает президент, переживаю я, как главный санитарный врач. Мы делаём всё для того, чтобы и бизнес начал свою работу, и эпидемическую ситуацию проконтролировать. Поэтому не рассматривайте это как нарушение карантина, а как инспекцию", - пояснил Ляшко.

Сам Зеленский отметил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил. "Меня пригласили, я зашел: там всё проверили", - сказал он.

3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

Теги: #ляшко #коронавирус #зеленский
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