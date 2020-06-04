Политика

13:54 04.06.2020

Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

2 мин читать
Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский считает "нормальной" кандидатуру новоназначенного министра культуры Украины Александра Ткаченко.

"Нормально (относится к кандидатуре Ткаченко – ИФ). Он опытный человек, мы с ним работали много лет. Он в этой сфере всю свою жизнь", - сказал он журналистам в четверг в Хмельницкой области.

Отвечая на вопрос о владении Ткаченко акциями Одесской киностудии, Зеленский сказал, что этот вопрос нужно задавать самому новоиспеченному министру.

"Я приезжал на Одесскую киностудию, чтобы посмотреть, что там происходит. Я не увидел ни одного строителя или застройщика, который бы построил какой-то дом или распилил землю Одесской киностудии. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на территории Одесской киностудии не продавали и в будущем квартиры. Я знаю, что пока ему (Ткаченко – ИФ) очень сложно найти инвестиции в Одесскую киностудию, а их нужно найти. Тогда можно построить современную киностудию, оставив при этом важные вещи, память, историю. Там есть музей кинематографии. То есть всё в руках пана Ткаченко", - отметил он.

Сам Ткаченко во время обсуждения своей кандидатуры в четверг в Верховной Раде сказал, что продаст свои акции Одесской киностудии, чтобы не было никакого конфликта интересов.

Верховная Рада 4 июня поддержала назначение Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики. До этого он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам информационной политики.

Теги: #ткаченко #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 04.06.2020
Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

13:12 04.06.2020
Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

12:49 04.06.2020
Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

12:10 04.06.2020
Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

05:40 04.06.2020
Зеленский хочет добавить строительство общежитий в программу "Большая стройка"

Зеленский хочет добавить строительство общежитий в программу "Большая стройка"

21:29 03.06.2020
Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

19:07 03.06.2020
Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

17:11 03.06.2020
Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

17:10 03.06.2020
Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

17:02 03.06.2020
Зеленский анонсировал презентацию региональных туристических проектов, которые могут быть интересны для инвестирования

Зеленский анонсировал презентацию региональных туристических проектов, которые могут быть интересны для инвестирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков считает, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Рада изменила порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации

Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Рада продлила на год полномочия региональных служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Рада продлила срок присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов

Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

"Евросолидарность" требует от Разумкова выдать подписные листы для сбора подписей за отставку Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА