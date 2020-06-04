Политика

13:44 04.06.2020

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

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МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины не скрывают факты нарушений прав человека правоохранителями, а реагируют в соответствии с действующим законодательством, заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлыкском отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентичное. Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа Государственного бюро расследований", - заявил Аваков на координационном совещании правоохранительных органов по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток, сообщает пресс-служба МВД.

Министр напомнил, что Кагарлыкский отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы будет решать кадровая комиссия Национальной полиции.

"К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека, а также с уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г. Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей полицейским Кагарлыкского отделения полиции Киевской области.

Теги: #полиция #мвд #аваков
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