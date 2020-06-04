Политика

12:49 04.06.2020

Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

1 мин читать
Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

Правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий 3 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

Ранее, в среду 3 июня, во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

Теги: #геращенко #зеленский #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 04.06.2020
Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

13:24 04.06.2020
Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

13:12 04.06.2020
Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

13:04 04.06.2020
Восемь областей Украины не готовы к послаблению карантина с 5 июня

Восемь областей Украины не готовы к послаблению карантина с 5 июня

12:49 04.06.2020
Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

12:31 04.06.2020
"Евросолидарность" требует от Разумкова выдать подписные листы для сбора подписей за отставку Кабмина

"Евросолидарность" требует от Разумкова выдать подписные листы для сбора подписей за отставку Кабмина

11:31 04.06.2020
В Киеве возобновили работу спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

В Киеве возобновили работу спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

10:19 04.06.2020
Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавируса

Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавируса

10:19 04.06.2020
Киргизия возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, международное может открыться с 15 июня

Киргизия возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, международное может открыться с 15 июня

10:10 04.06.2020
Минздрав планирует до конца недели представить правила эпидбезопасности при возобновлении авиасообщения

Минздрав планирует до конца недели представить правила эпидбезопасности при возобновлении авиасообщения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

Стефанишина настроена на командную работу всех ветвей власти по интеграции Украины в ЕС и НАТО

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Минздрав сформировал команду на уровне замминистров, начинает формировать на уровне директоров департаментов

Украина никогда не пойдет на какие-либо особые статусы оккупированных территорий по российскому сценарию – глава МИД

Садовый просит Раду создать ВСК для расследования "мусорной блокады" Львова

В Белом доме призывают выявить истоки "российского расследования" и убедиться, что подобные вещи не повторятся

ЕС выделяет дополнительно на помощь беженцам из Сирии 585 млн евро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА