Минздрав сформировал команду на уровне замминистров, начинает формировать на уровне директоров департаментов

Министерство здравоохранения сформировало команду на уровне заместителей министров, начинает формировать ее на уровне директоров департаментов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Команда на уровне заместителей полностью сформирована. Сейчас мы идем дальше относительно формирования команды на уровне департаментов, директоров директоратов и всех остальных специалистов, с которыми вместе будем реформировать систему здравоохранения", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов напомнил, что первым замминистра назначена Ирина Садовяк, которая будет отвечать за стратегическое направление и стандарты оказания медпомощи. Также замминистра назначены Ярослав Кучера, который будет заниматься, в частности, развитием eHealth, и Игорь Иващенко, который будет заниматься в том числе адаптацией европейского опыта.

"Нельзя просто применить европейский опыт. У нас должна быть украинская медицина, основанная на лучших мировых стандартах", - сказал Степанов.