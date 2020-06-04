Политика

10:12 04.06.2020

Садовый просит Раду создать ВСК для расследования "мусорной блокады" Львова

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Садовый просит Раду создать ВСК для расследования "мусорной блокады" Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования событий, связанных с организацией "мусорной блокады" Львова.

"Прошло 4 года с момента поджога Грибовицкого полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

Как заявляет мэр Львова в своем обращении, события, развернувшиеся после пожара на Грибовицком полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) 28 мая 2016 года, нарушили обеспечение нормальной жизнедеятельности города и прилегающих населенных пунктов, и создали высокий риск экологической катастрофы в городе и регионе. Кроме того, напомнил он, в результате пожара погибли трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а ещё один сотрудник коммунального предприятия до сих пор является пропавшим без вести.

"Цинизм ситуации заключается в том, что "мусорная блокада" Львова организовывалась и выполнялась по политическим мотивам и в то время высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти", - подчеркнул Садовый.

Он утверждает, что на руководителей предприятий, обслуживающих полигоны ТБО в Украине, оказывалось давление с целью разрыва и дальнейшего незаключения договоров на прием и захоронение бытовых отходов на территории города Львова. Правоохранители, уточнил Садовый, осуществляли физическое блокирование спецтехники на выездах из Львова и её преследование по территории Украины с целью возвращения во Львов и продолжения накопления ТБО в городе.

"Сознательное уклонение руководителей государственных, а также правоохранительных органов от законной реакции на эту ситуацию и выполнение ими своих конституционных и законных функций и обязанностей в целях недопущения решения чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с невозможностью вывоза бытовых отходов с территории города, с учетом того, что эти лица сознательно участвовали в организации и реализации этих условий, которые были причиной невозможности вывоза бытовых отходов", - указывается в тексте обращения.

Садовый отметил, что правоохранительным органам уже были переданы заявления об организации "мусорной блокады" во Львове, к которым прикреплены доказательства и даны соответствующие показания.

"Насколько мне известно, на сегодня досудебное расследование продолжается. Однако учитывая большой общественный интерес этого дела, а также то обстоятельство, что организаторами и фигурантами дела связанной с "мусорной блокадой" города Львова являются должностные лица государства, в том числе действующие в настоящее время народные депутаты Украины, мотивами которых были исключительно корыстные политические цели, я обращаюсь к вам с просьбой вынести на голосование Верховной Рады Украины и соответственно создать временную следственную комиссию по расследованию событий, связанных с организацией "мусорной блокады" города Львова, целью которой было получение корыстных политических дивидендов и которая стала причиной наступления чрезвычайной экологической ситуации в городе и регионе", - подчеркнул он.

Теги: #верховная_рада #мусор #львов #садовой #вск
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