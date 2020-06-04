Политика

02:38 04.06.2020

В Белом доме призывают выявить истоки "российского расследования" и убедиться, что подобные вещи не повторятся

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В Белом доме призывают выявить истоки "российского расследования" и убедиться, что подобные вещи не повторятся

Ни один президент США в будущем не должен столкнуться с расследованием, подобным завершившемуся в 2019 году "делу о России", заявила в среду представитель Белого дома Кейли Макэнани. 

"Это было самой настоящей клоунадой. Мы надеемся, что удастся выяснить всю правду об этом", - добавила она, комментируя расследование сената США об истоках данного дела.

"Такого никогда не должно больше повториться ни с одним американским президентом из какой-либо политической партии", - добавила представитель Белого дома.

В среду на слушаниях в сенате выступил бывший заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, который курировал "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера. Он заявил, что назначил Мюллера для повышения доверия общественности к выводам Минюста по этой теме.

Он добавил, что и сейчас считает, что в тех обстоятельствах принял правильное решение, назначив Мюллера.

"Я думаю, что это важно установить, что независимое расследование показало, что российские представители намеревались вмешаться в выборы и что ни один американец с ними не вступил в сговор", - отметил он на слушаниях в Сенате.

Расследование Мюллера не выявило фактов, указывающих на координацию действий между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. После завершения расследования республиканцы в конгрессе принялись выяснять, кто и почему организовал подобное расследование. Слушания с участием Розенстайна - как раз одна из инициатив, призванных разобраться в этом вопросе.

Теги: #администрация #сша #расследование #россия
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