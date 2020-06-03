ЕС выделяет дополнительно на помощь беженцам из Сирии 585 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) предложила в среду увеличить поддержку сирийских беженцев и принимающих их сообществ на общую сумму в 585 млн евро, говорится в распространенном коммюнике.

"ЕС на протяжении многих лет последовательно поддерживает беженцев в Турции, Ливане и Иордании. Поскольку коронавирус угрожает наиболее уязвимым, мы не можем прекратить нашу жизненно необходимую помощь. Мы стремимся помочь сирийскому народу и принимающим сирийцев странам в это трудное время. Гуманитарная помощь ЕС поможет детям посещать школу и поддержит нуждающиеся семьи", - заявил член Еврокомиссии по кризисному управлению Янез Ленарчич.

В коммюнике ЕК разъясняется, что из предложенной суммы 100 млн евро предназначаются Иордании и Ливану, которые принимают наибольшее количество беженцев на душу населения в мире. Остальные 485 млн евро будут направлены на поддержку беженцев в Турции в 2020 году и на продолжение двух значительных гуманитарных программ ЕС.

В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что на сегодняшний день с 2011 года ЕС и его государства-члены мобилизовали более 20 млрд евро для помощи в качестве реагирования на сирийский кризис.