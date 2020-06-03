Политика

17:00 03.06.2020

Виртуальный саммит ЕС намечен на 19 июня

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Виртуальный саммит ЕС намечен на 19 июня

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет 19 июня совещание глав государств и правительств стран ЕС в форме видеоконференции, сообщил в среду в "Твиттере" его официальный представитель Баренд Лейтс.

"Председатель Евросовета, следуя консультациям, проведет 19 июня Европейский совет посредством видеоконференции. В повестке дня - долгосрочный финансовый план (бюджет ЕС на 2021-2027 гг. - ИФ) и Фонд восстановления (экономики ЕС - ИФ)", - написал пресс-секретарь Мишеля.

По его словам, это совещание "будет основательной подготовкой к следующему саммиту в более поздн

ий срок, который, если это будет возможным, состоится в виде физической встречи".

Теги: #ес #совещание #видеоконференция
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