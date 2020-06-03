Политика

15:09 03.06.2020

МИД координирует подготовку к упрощенному визовому режиму с Канадой, ожидает оценочную миссию в ближайшее время - Кулеба

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МИД координирует подготовку к упрощенному визовому режиму с Канадой, ожидает оценочную миссию в ближайшее время - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили вопросы либерализации визового режима между двумя странами, и посол подтвердила готовность способствовать направлению в Украину соответствующей канадской оценочной миссии.

"Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенному визовому режиму с Канадой ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в среду.

Глава МИД добавил, что ожидает в ближайшее время направление канадской оценочной миссии, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады. Она также определит дальнейшие необходимые шаги.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия в международных организациях. Кулеба отдельно подчеркнул важность наращивания интенсификации торговли и инвестиций между двумя странами, чему будет способствовать расширение действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Теги: #кулеба #визы #канада #мид
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