Зеленский создал Совет по развитию высшего образования, Кабмин должен до 1 ноября утвердить стратегию развития высшего образования на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с руководителями ведущих вузов страны, которая состоялась 2 июня, подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине.

"Его задачами, среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности, относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства", - отметил глава государства, комментируя подписание указа, сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен разработать и утвердить до 1 ноября 2020 года стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы.

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики, определить, какими профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в будущем", - отметил президент.

Также до 1 декабря этого года Кабмин должен утвердить государственную программу восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов.

"Студенческие общежития должны быть современными, комфортными, а главное - в достаточном количестве для нужд иногородних студентов", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, правительство и Институт стратегических исследований совместно с Национальной академией педагогических наук Украины до 1 сентября 2020 года должны разработать и утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине и план мероприятий по популяризации естественных наук и математики.

"Украина – это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королёвы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять", - убежден президент.

Также до 1 сентября текущего года правительство должно разработать план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов. "Это даст и важные для экономики поступления, и будет способствовать установлению прочных межгосударственных связей", - считает Зеленский.

"Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней", - указал также Зеленский.

Согласно указу, руководитель Офиса президента Украины должен в двухнедельный срок подать проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования в Украине и предложения по его персональному составу.