Политика

11:25 03.06.2020

Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции

1 мин читать
Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции

Народный депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

«Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все «потоки» через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы», - заявил Лерос в понедельник с трибуны парламента.

Депутат обратился к своим коллегам по фракции с призывом не поддерживать вышеупомянутые действия.

«Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет «гореть», я посажу каждого из вас», - подчеркнул Лерос.

Теги: #ермак #коррупция #слуга_народа #лерос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 03.06.2020
Чиновник Минобразования Украины задержан при получении 300 тыс грн взятки

Чиновник Минобразования Украины задержан при получении 300 тыс грн взятки

20:56 02.06.2020
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

19:48 02.06.2020
Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

Ермак и советник Меркель обсудили экономическое сотрудничество Украины и ФРГ и проведение бизнес-форума в первой половине 2021 года с возможным участием канцлера

19:45 02.06.2020
Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

18:59 02.06.2020
Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

Ермак и Кулеба в ближайшее время намерены посетить и Париж

18:55 02.06.2020
Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

13:36 02.06.2020
Около 25 депутатов от "Слуги народа" подписали представление на увольнение Авакова - нардеп Гурин

Около 25 депутатов от "Слуги народа" подписали представление на увольнение Авакова - нардеп Гурин

11:33 02.06.2020
Во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой МВД, утверждает нардеп Шевченко

Во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой МВД, утверждает нардеп Шевченко

09:43 02.06.2020
Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

20:24 01.06.2020
Качура и Дубинский намерены провести дебаты, не дожидаясь праймериз на пост мэра Киева

Качура и Дубинский намерены провести дебаты, не дожидаясь праймериз на пост мэра Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поднимать вопрос об отставке Авакова можно только при наличии приемлемой кандидатуры – Верещук

Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата" – Кулеба

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ на территории Украины

Поднимать вопрос об отставке Авакова можно только при наличии приемлемой кандидатуры – Верещук

Саакашвили намерен заблокировать введение квот на импорт минудобрений

Зеленский считает, что проблему кадрового голода в Украине должно решать высшее образование

Нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон о недопущении преследования участников протестов

В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

Украина надеется во время председательства Германии в Совете ЕС продолжить сближение с ЕС – Кулеба

Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не переступит свои "красные линии" - глава МИД

Рада приняла закон о повышении социальных гарантий детям, которые находятся под опекой, и детям-инвалидам

Украина обратилась к Германии с просьбой обеспечить доступ МККК к украинцам в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА