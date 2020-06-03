Политика

10:55 03.06.2020

США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ на территории Украины

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США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ на территории Украины

Посольство США в Украине заявило об обеспокоинности в связи с задержанием украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины и призвало РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", - говорится в сообщении посольства на Facebook в среду.

Как сообщалось, 30 мая в районе полуострова Чонгар обнаружено отсутствие украинского военнослужащего Евгения Добринского из 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко отметил, что по предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы.

"Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", - сказал он.

Позже ФСБ РФ подтвердила задержание украинского военного. "Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения", - сообщается на сайте ФСБ. Также в ведомстве сообщили, что в ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято "вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу". В отношении Добринского Е.В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России.

Теги: #посольство_сша #рф #похищение_человека #граница
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