Политика

19:45 02.06.2020

Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

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Ермак заявил советнику Меркель, что Украина настаивает на скорейшем выполнении парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером в Берлине заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "Нормандской четверки" в Париже для разблокировки возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во встрече с Гекером также приняли участие замглавы Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Ермак считает, что два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных", успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата, это положительные примеры того, как их договоренности могут реализовываться.

Но, по его словам, для разблокировки дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

Собеседники обсудили также сотрудничество Украины с Европейским союзом. Украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля.

Теги: #договоренности #ермак #норманди
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