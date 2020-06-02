Политика

18:55 02.06.2020

Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

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Ермак: Германия поддерживает Украину в ее инициативах по Минскому процессу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Германии поддерживают инициативы Украины по Минскому процессу, а украинская сторона вновь показала, что делает со своей стороны всё для продвижения мирного процесса.

"Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают по новому формату, который мы сделали сегодня в Трехсторонней контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался", - сообщил он журналистам во вторник в Берлине.

Ермак указал, что украинская сторона рассказала в Берлине о фактах продолжения стрельбы на Донбассе, которые, к сожалению, фиксируются. "Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах", - отметил он.

Глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры.

Теги: #минские_соглашения #донбасс #ткг #ермак #германия
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