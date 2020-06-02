В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

В Конституционный суд Украины во вторник поступило конституционное представление 58 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015г № 794-VIII (с изменениями), сообщает КС на своей официальной странице в "Фейсбук".

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения закона не соответствуют ряду статей Основного закона Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в обнародованном на сайте КС представлении, объем и границы полномочий президента Украины определяет исключительно Конституция (ст. 106) и они не могут быть расширены законом или другими нормативными актами. В то же время положения закона наделяют президента Украины дополнительными полномочиями, не закрепленными Конституцией. В частности закон дает право главе государства определять организационную структуру Государственного бюро расследований, назначать на должность и увольнять с нее директора ГБР, определять трех лиц, входящих в состав конкурсной комиссии, утверждать положение о совете общественного контроля и порядок его формирования по представлению директора ГБР.

По мнению авторов представления, закон наделяет президента Украины полномочиями аналогичные тем, которые отнесены к сфере компетенции Кабинета министров (ст. 116 Конституции).

"Опосредованное подчинение ГБР президенту Украины создает угрозу независимости для правоохранительного органа, приводит к концентрации дополнительной власти у президента Украины", – говорится в представлении.

Большая часть авторов представления – народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".