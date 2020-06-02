Украина надеется во время председательства Германии в Совете ЕС продолжить сближение с ЕС – Кулеба

Украина ждет начала председательства Германии в Совете ЕС, во время которого будет работать с Берлином над продолжением сближения с Европейским Союзом а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую открытость к сближению с Украиной, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Германия является не только одним из мировых лидеров, но и лидером Европы. И мы с нетерпением ожидаем начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будем работать с нашими немецкими друзьями над тем, чтобы Украина продолжала приближаться к ЕС, а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

Кулеба также отметил, что для Украины является также важной поддержка Германии в НАТО.