Политика

14:59 02.06.2020

Украина надеется во время председательства Германии в Совете ЕС продолжить сближение с ЕС – Кулеба

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Украина надеется во время председательства Германии в Совете ЕС продолжить сближение с ЕС – Кулеба

Украина ждет начала председательства Германии в Совете ЕС, во время которого будет работать с Берлином над продолжением сближения с Европейским Союзом а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую открытость к сближению с Украиной, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Германия является не только одним из мировых лидеров, но и лидером Европы. И мы с нетерпением ожидаем начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будем работать с нашими немецкими друзьями над тем, чтобы Украина продолжала приближаться к ЕС, а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

Кулеба также отметил, что для Украины является также важной поддержка Германии в НАТО.

Теги: #совет_ес #ес #кулеба #германия
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