Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не переступит свои "красные линии" - глава МИД

Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих красных линий, касающихся национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Заверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих красных линий, касающихся национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. И я очень благодарен Хайко Маасу и немецким партнерам в целом за понимание чувствительности этой ситуации", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

Он напомнил, что уже ранее прошли консультации глав МИД в нормандском формате. "Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, которые нуждаются в решении. И с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но, в то же время, я хочу это подчеркнуть, не приводили к пересечению красных линий", - отметил Кулеба.