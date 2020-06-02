Рада приняла закон о повышении социальных гарантий детям, которые находятся под опекой, и детям-инвалидам

Верховная Рада повысила социальные гарантии отдельным категориям лиц, изменив некоторые законы Украины.

За соответствующий законопроект №2494 во втором чтении и в целом проголосовало 239 народных депутатов.

Изменения вносятся в законы "О местном самоуправлении в Украине", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", "О занятости населения".

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает повышение социальных гарантий для детей, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унифицирует принципы предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, что составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной социальной помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека, определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума) для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Кроме того, согласно принятым изменениям, при рождении первого и каждого следующего ребенка назначается помощь в размере 41280 грн. В то же время помощь выплачивается единоразово в сумме 10320 грн, а остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Законопроект также водит государственную социальную помощь на уход за одинокими лицами, которые достигли 80-летнего возраста и требуют постоянного ухода.